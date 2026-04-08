Una donna di 70 anni racconta di aver rischiato la vita a causa di un’embolia polmonare, che l’ha lasciata in condizioni critiche. Dopo aver subito un intervento di chirurgia estetica significativo, ha visto trasformarsi il suo volto, apparendo molto più giovane. La sua esperienza mette in luce il percorso di rinascita e i cambiamenti fisici affrontati dopo un grave problema di salute.

Una storia di rinascita e di coraggio arriva dalla California: Mae, 70 anni, ha deciso di rivoluzionare il proprio aspetto attraverso un intervento di chirurgia estetica intenso, dopo aver affrontato una vera e propria prova di vita. La notizia, riportata da People, racconta di una donna che per tutta la vita aveva accettato i segni dell’invecchiamento, con capelli grigi naturali e lineamenti maturi, convinta che la chirurgia estetica non facesse per lei. Tutto è cambiato nel 2023, quando Mae ha rischiato la vita a causa di un’embolia polmonare bilaterale. “La mia vita era appesa a un filo. Sono quasi morta”, racconta la donna. La paura l’ha spinta a modificare la dieta e ad aumentare l’attività fisica e in pochi mesi ha perso più di 23 chili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono quasi morta per un’embolia polmonare . Il mio volto ero solo pelle e ossa, ora invece dimostro 30 anni di meno. Ho dovuto ricredermi sulla chirurgia estetica”: la storia di Mae

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