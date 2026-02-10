Catherine O’Hara, l’attrice famosa per il ruolo della madre di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo, è morta. Aveva solo pochi giorni quando è stata portata in ospedale a Los Angeles con problemi respiratori. La causa della morte è stata un’embolia polmonare, una condizione grave che può colpire chiunque. La notizia ha suscitato dolore tra fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua carriera e il suo talento.

C atherine O’Hara, diventata celebre per il ruolo della madre di Kevin nel film cult Mamma, ho perso l’aereo, è morta alcuni giorni fa dopo essere giunta in ospedale a Los Angeles con gravi problemi respiratori. Ora l’autopsia ha svelato la causa del decesso dell’attrice: un’ embolia polmonare. Secondo quanto emerso, Catherine O’Hara era affetta da un tumore rettale del quale non aveva mai pubblicamente parlato, ma a provocare il decesso è stata l’embolia, che nei malati oncologici è spesso una delle maggiori complicanze cardiovascolari. Ecco che cos’è, come si manifesta, quali sono i sintomi e quali le cause. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'indimenticabile attrice di Mamma, ho perso l'aereo è stata stroncata da un'embolia polmonare: ecco che cos'è e cosa la causa

