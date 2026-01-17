Da oltre vent’anni, questa rubrica si propone di analizzare con attenzione e rispetto le dinamiche legate a donne e uomini nella società odierna. Ricordo ancora la prima conversazione, nel gennaio 2004, che ha segnato l’inizio di un percorso di riflessione e ascolto. Un tema ricorrente riguarda l’autostima femminile e il ricorso alla chirurgia estetica, spesso senza reale necessità, e il desiderio di valorizzarsi autenticamente.

S ono ormai 22 anni che ogni settimana conversiamo di donne e di uomini in questa rubrica, e ancora ricordo la prima che scrissi, appunto nel gennaio 2004. Alle lettrici dicevo in sostanza questo: negli spogliatoi del calcio o del tennis, i luoghi maschili per eccellenza, non ho mai sentito parlare con desiderio e struggimento di un’attrice, di una cantante, di un personaggio pubblico. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Botox? No, grazie. Arriva il movimento “Notox”, con diverse alternative Sempre ho sentito parlare con desiderio e struggimento della vicina di banco, della collega d’ufficio, della donna incontrata per caso al bar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ho sempre avuto il timore che le donne vere, reali, in carne e ossa si sottovalutino. E che a volte ricorrano alla chirurgia estetica senza alcun bisogno

