Domenica scorsa, Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, ha premiato gli studenti più meritevoli per riconoscere i loro risultati scolastici. La motivazione deriva dai buoni voti e dall’impegno dimostrato durante l’anno. Durante la cerimonia, ha consegnato personalmente gli attestati a tre ragazzi e tre ragazze della scuola media F.

Domenica scorsa, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, ha consegnato un attestato di merito a tre studenti e tre studentesse della scuola media F. Zappi che nell’anno scolastico 2024-25 hanno conseguito titolo di scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti, due dei quali con lode. Sono: Mattia Rinaldi (voto 10 con lode); Alessandro Succi (10 con lode); poi Alice Bertozzi (voto 10); Eleonora Mengozzi (10); Giacomo Poggioli (10) e Adele Rossi (10). Il voto 10 al diploma di terza media rappresenta il massimo riconoscimento dell’ eccellenza, indicando non solo una preparazione completa e solida, ma anche un percorso scolastico costante, serio e impeccabile sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato Saraceno, premiati gli studenti più meritevoli

Venerdì scorso, alla sala consiliare della Torre di San Vincenzo, si è svolta una cerimonia per premiare gli studenti meritevoli, un evento che ha celebrato il loro impegno scolastico e la loro determinazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.