Mercato Saraceno premiati gli studenti più meritevoli
Domenica scorsa, Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, ha premiato gli studenti più meritevoli per riconoscere i loro risultati scolastici. La motivazione deriva dai buoni voti e dall’impegno dimostrato durante l’anno. Durante la cerimonia, ha consegnato personalmente gli attestati a tre ragazzi e tre ragazze della scuola media F.
Domenica scorsa, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, ha consegnato un attestato di merito a tre studenti e tre studentesse della scuola media F. Zappi che nell’anno scolastico 2024-25 hanno conseguito titolo di scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti, due dei quali con lode. Sono: Mattia Rinaldi (voto 10 con lode); Alessandro Succi (10 con lode); poi Alice Bertozzi (voto 10); Eleonora Mengozzi (10); Giacomo Poggioli (10) e Adele Rossi (10). Il voto 10 al diploma di terza media rappresenta il massimo riconoscimento dell’ eccellenza, indicando non solo una preparazione completa e solida, ma anche un percorso scolastico costante, serio e impeccabile sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
San Vincenzo, buoni libro per gli 'studenti meritevoli': i nomi di tutti i premiati
Venerdì scorso, alla sala consiliare della Torre di San Vincenzo, si è svolta una cerimonia per premiare gli studenti meritevoli, un evento che ha celebrato il loro impegno scolastico e la loro determinazione.
Bando 2026 "La Strada Giusta": 15 city-bike per gli studenti più meritevoliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercato Saraceno, premiati gli studenti più meritevoli.
Risorse e servizi a rischio a Mercato SaracenoLa sindaca preoccupata per le conseguenze dell’esclusione dai Comuni Montani. Mercoledì incontro con l’assessore regionale Baruffi ... ilrestodelcarlino.it
San Valentino 2026 Mercato Saraceno celebra l’amore nella sua forma più autentica: quello per le nate ed i nati e per le loro famiglie. In occasione di San Valentino si è svolta la tradizionale consegna dei baby kit dedicati ai bambini e alle bambine nati nel - facebook.com facebook