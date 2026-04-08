Sondaggi politici | FdI perde due punti mentre cresce il campo largo e aumenta la partecipazione

Secondo un sondaggio condotto da Only Numbers per Porta a Porta, Fratelli d’Italia si conferma primo partito ma registra una perdita di circa due punti percentuali. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle mostra un aumento di consensi, mentre l’area del centrodestra nel suo complesso registra una leggera diminuzione. La partecipazione alle urne appare in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti.

Secondo il sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, Fratelli d'Italia resta primo partito ma perde circa due punti, mentre cresce il Movimento 5 Stelle e il centrodestra nel complesso arretra. Si riduce così il divario con il "campo largo", che ora arriva quasi in parità, in un contesto segnato da tensioni politiche e dall'impatto dei costi energetici legati alle tensioni in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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