Somfy sceglie Welcome per Liberare il suo potenziale
Somfy Italia, filiale di una multinazionale francese attiva da più di 50 anni nel settore, ha deciso di collaborare con Welcome per sviluppare un progetto volto a migliorare le proprie potenzialità. La partnership si concentra sull'implementazione di nuove tecnologie e strategie aziendali, con l’obiettivo di ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza complessiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda bergamasca, che ha scelto di affidarsi a Welcome per questa nuova fase di crescita.
Bergamo. Somfy Italia, filiale della multinazionale francese da oltre 50 anni pioniera nell’automazione di porte e finestre, rinnova la collaborazione con Welcome, agenzia associata UNA, per l’organizzazione della convention annuale dedicata alla community dei Somfy Expert dal titolo e per il lancio della Challenge 2026. “I Somfy Expert sono installatori specializzati e partner qualificati con cui condividiamo un percorso basato su competenze, fiducia e qualità del servizio – commenta Simone Ferro, direttore commerciale Somfy Italia – La convention rappresenta un momento strategico di confronto con la nostra rete: presentiamo le novità commerciali, analizziamo l’andamento del mercato e definiamo le linee di sviluppo future”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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