Dovizioso | Acosta deve ancora dimostrare il suo potenziale con KTM

Durante questa stagione, Pedro Acosta non ha ancora conquistato una vittoria. Dovizioso ha commentato che il pilota deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale con la squadra KTM. La mancanza di successi in gara rimane un punto da affrontare per Acosta, che si trova ancora alla ricerca di continuità e risultati significativi. La sua evoluzione nel campionato è oggetto di osservazione da parte degli addetti ai lavori.

"> La stagione di Pedro Acosta senza vittorie: le parole di Dovizioso su KTM. Pablo Acosta, giovane talento spagnolo, si trova attualmente senza vittorie nella stagione corrente di MotoGP. Secondo Andrea Dovizioso, ex pilota e ora commentatore esperto, la responsabilità di questo risultato va attribuita a KTM, che non ha fornito al pilota gli strumenti necessari per competere al massimo livello. Attualmente, Acosta è l’unico dei primi cinque in classifica a non aver ancora conquistato un Gran Premio, nonostante sia salito sul podio in cinque occasioni. La scorsa stagione ha chiuso al terzo posto in classifica complessiva, con un bottino di tre vittorie e nove podi, inclusi due Sprint. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dovizioso: Acosta deve ancora dimostrare il suo potenziale con KTM. Benavidez deve dimostrare il suo valore contro Ramirez, secondo l'allenatoreUn confronto cruciale sta per definire la traiettoria di due titani della boxe: David Benavidez affronta Gilberto “Zurdo” Ramirez in un match che,... Leggi anche: Vale in pista con Yamaha. Ktm, tutto su Acosta. Bastianini: "Io ci sono»