Furto alla sala scommesse | cinque denunciati dopo le indagini

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di cinque persone per un furto verificatosi nel dicembre 2023 in una sala scommesse. Dopo aver raccolto e analizzato le prove, le forze dell’ordine hanno identificato i sospettati e li hanno deferiti in libertà. La vicenda riguarda un episodio specifico di furto avvenuto in un esercizio commerciale del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di una complessa attività d’indagine, hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori di un furto avvenuto nel dicembre 2023 ai danni di una sala scommesse. Tra la notte del 14 e 15 dicembre 2023, ignoti malfattori, dopo aver tagliato la saracinesca dell’esercizio commerciale, si introducevano all’interno del locale, asportando un cambiamonete contenente circa 5.000 euro, 700 euro in contanti e gratta e vinci del valore di circa 2.000 euro. I responsabili dell’attività commerciale denunciavano l’accaduto presso la locale Stazione Carabinieri, che avviava le indagini con il supporto dei militari dell’Aliquota Operativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto alla sala scommesse: cinque denunciati dopo le indagini Il Questore chiude una sala scommesse. Provvedimento dopo i controlli della poliziaAREZZO Il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione immediata, per la durata di trenta giorni, della licenza di pubblica sicurezza di una sala... Le indagini sul furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani RoccaIl furto dei tre quadri dal museo della Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ha generato stupore e interesse nel mondo dell’arte, per le... Temi più discussi: Sospesa per una settimana l'attività di una sala scommesse: troppi clienti pregiudicati; Allacci abusivi a Roma Nord: scoperti furbetti della luce, danni per oltre 16mila euro; Furto in un compro oro dell’Ossola: dipendente denunciata per 30 mila euro di preziosi rubati; Napoli Ovest, controlli a tappeto dei Carabinieri: due denunciati e chiusa sala scommesse. Furto in sala scommesse a Montoro: identificati cinque responsabili dopo due anni di indaginiSi è conclusa con l’identificazione e la denuncia di cinque persone l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra in merito a un furto avvenuto nel dicembre 2023 ai dann ... irpiniaoggi.it Solofra, furto alla sala scommesse: Carabinieri denunciano 5 personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori del furto avvenuto ai danni di una sala scommesse nel ... irpinianews.it Il furto in una parrocchia di Lignano Sabbiadoro è costato, a un cittadino italiano e a un tunisino, una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione - facebook.com facebook Furto record a Roma: colpo da 700mila euro nel rione Monti x.com