Sventato il furto di una barca alla Cala | tre persone denunciate

Durante il fine settimana, la guardia costiera ha impedito il furto di una barca nella zona della Cala, portando alla denuncia di tre persone coinvolte. L’intervento tempestivo ha garantito la sicurezza dell’imbarcazione e prevenuto possibili danni. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e dell’azione delle forze dell’ordine nel garantire la tranquillità delle aree marine.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 23 gennaio, quando un ente no-profit ha segnalato alla guardia costiera il furto, in atto, di un'imbarcazione utilizzata per le attività associative È di tre persone denunciate il bilancio dell'intervento effettuato dalla guardia costiera che nel weekend ha sventato il furto di una barca nella zona della Cala. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 23 gennaio, quando un ente no-profit ha segnalato alla guardia costiera di Palermo il furto, in atto, di un'imbarcazione utilizzata per le attività associative. "Immediatamente - dicono dalla capitaneria di porto - è stata inviata un'unità navale militare che ha intercettato l'imbarcazione, sorprendendo tre persone in flagranza di reato.

