La spesa per energie in Italia cresce forte nel primo trimestre del 2026. Investimenti in idrogeno verde e infrastrutture sostenibili sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La strada verso fonti di energia più pulite si fa più concreta, con più soldi che arrivano nelle mani di chi lavora nel settore.

La spesa per energie in Italia ha registrato un significativo balzo in avanti nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato emerge da un’analisi condotta su dati del ministero della Transizione ecologica e del gestore della rete elettrica Terna, che evidenzia un forte impegno pubblico e privato verso la decarbonizzazione del sistema energetico. L’investimento principale è stato concentrato in due settori strategici: la produzione di idrogeno verde e lo sviluppo di infrastrutture sostenibili per la distribuzione e l’accumulo dell’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cresce la spesa per energia rinnovabile: nuovi investimenti in idrogeno verde e infrastrutture sostenibili

