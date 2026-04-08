La squadra gialloblù si trova in una fase complicata del campionato, occupando attualmente l’ultimo posto in classifica con 18 punti. A sette giornate dalla fine, la formazione affronta molte sfide e un divario di 13 punti rispetto alla zona salvezza. La situazione mette in evidenza le difficoltà sportive del team, che cerca di invertire la rotta nelle prossime partite.

La compagine gialloblù affronta un momento di estrema difficoltà sportiva, occupando l’ultima posizione in classifica con 18 punti mentre mancano sette giornate alla conclusione del campionato. Il distacco dalla zona salvezza è attualmente di 9 lunghezze. Questo scenario rende la scalata verso la sicurezza un obiettivo estremamente complesso, considerando il numero esiguo di turni rimasti a disposizione degli scaligeri. L’analisi dei numeri tra rendimento attuale e passato. Il confronto statistico con la stagione 20242025 evidenzia un crollo significativo della qualità produttiva. Dopo trentuno turni, i veneti hanno accumulato 13 punti in meno rispetto all’annata precedente, quando ne avevano raccolti 31. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogno salvezza: il crollo dei gialloblù e il gap di 13 punti

L’inflazione si è mangiata i salari, lo dice pure l’Inps: in 5 anni gap di oltre 9 punti tra crescita delle retribuzioni e dei prezziPer l'Istituto di previdenza sociale, tra il 2019 e il 2024, il gap tra la crescita nominale dei salari e dei prezzi è stato di oltre 9 punti...

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