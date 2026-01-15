Negli ultimi cinque anni, l’Italia ha registrato un divario di oltre nove punti percentuali tra l’aumento delle retribuzioni e l’inflazione, come confermato dall’Inps. Questa dinamica evidenzia come il potere d’acquisto dei lavoratori sia stato progressivamente eroso. Nonostante alcune dichiarazioni di esponenti politici, i dati ufficiali sottolineano la necessità di affrontare con attenzione le sfide legate alla crescita dei salari e ai livelli di inflazione nel paese.

L’ultima volta che Giorgia Meloni ha provato a negare la realtà sulla mancata crescita dei salari in Italia risale alla conferenza stampa del 9 gennaio. Per Meloni “il tema dell’erosione dei salari è estremamente importante e molto antico, abbiamo assistito ad una progressiva erosione nei decenni” e “sono cresciuti di più sotto questo governo. La crescita è ancora troppo bassa ma lo scenario non è catastrofico”, sono state le sue parole. Ieri l’Inps e la Banca d’Italia l’hanno ancora una volta riportata sulla terra confermando che i salari sono bassi e non hanno recuperato l’inflazione. L’Inps gela il governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’inflazione si è mangiata i salari, lo dice pure l’Inps: in 5 anni gap di oltre 9 punti tra crescita delle retribuzioni e dei prezzi

