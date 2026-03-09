Milan batte Inter | Estupinan decide il derby gap a 7 punti

Nel derby di Milano, il Milan ha battuto l’Inter 1-0 grazie a un gol di Estupinan. La vittoria permette ai rossoneri di ridurre il divario in classifica a sette punti rispetto ai nerazzurri. La gara si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la vittoria del Milan sul campo.

Il Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel derby di Milano, accorciando il distacco in classifica a soli sette punti. La vittoria è stata decisa da Estupinan al primo tempo, mentre le due squadre si sono affrontate con un equilibrio sostanziale prima dello strappo definitivo. L’incontro si è svolto domenica 8 marzo 2026 e ha i rossoneri imporsi grazie a una rete che ha cambiato gli equilibri del campionato. Il risultato finale conferma la competitività della squadra di Allegri contro i cugini nerazzurri guidati da Chivu. La dinamica del gol decisivo. Lo svantaggio iniziale dell’Inter è stato causato da un errore difensivo che ha permesso all’Ecuadoriano di segnare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

