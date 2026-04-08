Un governatore della regione Veneto ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 14 anni, senza prevedere eccezioni. La proposta, annunciata recentemente, si inserisce in un percorso di iniziative rivolte al sociale avviato dal politico dopo il suo insediamento. La misura mira a limitare l’accesso ai social per i più giovani, secondo quanto dichiarato dai promotori.

AGI - Social vietati ai minori di 14 anni. Nessuna eccezione. La proposta arriva dal Veneto, da un governatore leghista, Alberto Stefani, che dal giorno del suo insediamento pare aver fatto del sociale la sua stella polare. E non si tratta, come si può facilmente immaginare, di una legge regionale ma di una proposta di legge nazionale destinata a finire sui tavoli romani. Non va dimenticato infatti che le regioni possono proporre leggi che valgano per tutto il territorio nazionale. L'iter prevede una loro discussione e approvazione nei consigli regionali, per poi essere trasmesse alla Camera o al Senato e seguire l'ordinario iter delle altre leggi, con discussione ed eventuale approvazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Social vietati agli under 14": Stefani lancia una proposta di legge

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