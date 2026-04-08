social vietati a under14 la proposta di legge di stefani ci ho pensato dopo il caso del

Una proposta di legge presentata da un governatore della regione Veneto mira a vietare l’uso dei social media ai minori di 14 anni senza alcuna eccezione. La proposta, annunciata in seguito a un caso di cronaca, si concentra sulla limitazione dell’accesso ai social per i più giovani. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative del politico, noto per aver posto il sociale al centro della sua azione amministrativa.

AGI - Social vietati ai minori di 14 anni. Nessuna eccezione. La proposta arriva dal Veneto, da un governatore leghista, Alberto Stefani, che dal giorno del suo insediamento pare aver fatto del sociale la sua stella polare. E non si tratta, come si può facilmente immaginare, di una legge regionale ma di una proposta di legge nazionale destinata a finire sui tavoli romani. Non va dimenticato infatti che le regioni possono proporre leggi che valgano per tutto il territorio nazionale. L'iter prevede una loro discussione e approvazione nei consigli regionali, per poi essere trasmesse alla Camera o al Senato e seguire l'ordinario iter delle altre leggi, con discussione ed eventuale approvazione. 🔗 Leggi su Agi.it

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