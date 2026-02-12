Ostanel deposita proposta di legge regionale | Stefani vuole fermare l’emergenza casa? La sostenga

Elena Ostanel, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato una proposta di legge sui contratti di affitto breve. La scelta mira a regolamentare meglio il settore e a trovare una soluzione condivisa. La politica si divide sui passi da fare, mentre Ostanel spinge per un intervento chiaro e reale.

Elena Ostanel, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra - Reti Civiche, ha depositato una proposta di legge sugli affitti brevi. La conversione massiccia di immobili in alloggi turistici ha ridotto drasticamente l'offerta di affitti a lungo termine. Questo rende estremamente difficile trovare casa per famiglie, lavoratori e, soprattutto, per la vasta popolazione studentesca di Padova. La scarsità di immobili sul mercato tradizionale ha così spinto i canoni di locazione verso l'alto; a inizio 2026 i prezzi medi di vendita nella Città del Santo sono saliti a circa 2.353 €mq (+6,8% annuo), influenzando indirettamente anche il costo degli affitti.

