Attacco all’Iran Tajani | Preoccupati dal gran numero di italiani da rimpatriare in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’Italia ha creato una task force composta da 50 persone per monitorare e coordinare le operazioni delle ambasciate in Medio Oriente. La dichiarazione arriva in seguito all’attacco all’Iran e alle preoccupazioni riguardo al numero di cittadini italiani da rimpatriare dalla regione. La misura mira a gestire le emergenze e garantire assistenza ai connazionali presenti nell’area.

Roma, 1 marzo 2026 – "Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell'area. A Dubai e Abu Dhab i la situazione è più complessa e di forte incertezza. A Dubai soprattutto siamo molti attivi e tutte le persone sono assistite". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Attacco Iran, Tajani: "Non sarà una guerra lampo, lavoriamo per dialogo" "Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

