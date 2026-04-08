Smart working | stop al caos sanzioni penali ignora i rischi

A partire dal 7 aprile 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni che prevedono sanzioni penali e multe per i datori di lavoro che non forniranno un’informativa scritta sui rischi legati allo smart working. La normativa mira a regolamentare meglio questa modalità di lavoro, introducendo obblighi precisi per le imprese. Le sanzioni possono arrivare fino a circa 7.000 euro per le aziende che non si conformano a quanto previsto.

Dal 7 aprile 2026, i datori di lavoro che non consegnano l’informativa scritta sui rischi dello smart working rischiano sanzioni penali e multe fino a circa 7.400 euro. La legge n. 342026 trasforma un vecchio obbligo in un presidio sanzionatorio severo. Il legislatore ha deciso di colpire duramente la negligenza documentale. Chi ignora questo adempimento affronta ora la possibilità di un arresto da due a quattro mesi o il pagamento di un’ammenda che sfiora i 7.500 euro. Questa stretta non è un capriccio burocratico, ma una risposta alla natura del lavoro agile. Poiché il datore non può sorvegliare fisicamente l’ambiente domestico, il documento scritto diventa l’unico modo per garantire la sicurezza del dipendente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Smart working, scattano le nuove regole: sanzioni per chi non informa sui rischiDal 7 aprile entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7.

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