Due persone sono state denunciate dopo aver tentato di rubare circa 100 chili di rame da un casolare di campagna nella zona di Siziano. Gli uomini erano ancora al lavoro quando sono stati scoperti e fermati dalle forze dell'ordine. I cavi e i tubi di rame erano stati accumulati in prepazrazione per il trasporto. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 8 aprile 2026.

Siziano (Pavia), 8 aprile 2026 - Erano ancora al 'lavoro', accatastando cavi e tubi di rame per circa 100 chili. Due uomini, di 36 e 52 anni, provenienti uno da Melegnano (Milano) e l'altro dalla provincia di Avellino, sono stati denunciati, in stato di libertà, per tentato furto in concorso. I carabinieri della Stazione di Landriano, mentre erano di pattuglia nelle campagne di Siziano, su segnalazione della proprietaria sono intervenuti in un casolare in località Cascina Fornasetta, già oggetto di altri precedenti tentativi di furto. L'intervento, reso noto dall'Arma con comunicato stampa diramato oggi, mercoledì 8 aprile, è stato effettuato nel pomeriggio del giorno festivo del lunedì dell'Angelo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siziano, furto di rame in un casolare di campagna: due denunciati

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