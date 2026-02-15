Furto di rame a Librino denunciati due ladri | avevano rubato una matassa da 10 chili

Due uomini di Catania sono stati fermati dalla polizia a Librino dopo aver rubato una grossa matassa di cavi di rame. La rapina, avvenuta ieri pomeriggio, ha portato gli agenti a rintracciarli poco più tardi grazie alle segnalazioni dei residenti, che avevano notato i due aggirarsi con il bottino. Uno dei fermati ha 39 anni ed è già stato coinvolto in altri reati contro il patrimonio, mentre l’altro, di 40 anni, ha precedenti per furti e rapine. I poliziotti li hanno trovati con il materiale rubato in auto, pronti a scappare.

I due ladri avevano appena finito di bruciare la guaina di gran parte dei cavi per rendere più complesse le operazioni di individuazione del proprietario I poliziotti della squadra volanti hanno fermato, a Librino, due catanesi, entrambi pregiudicati, un 39enne, già noto per reati contro il patrimonio, e un 40enne, con precedenti per furti e rapine, sorpresi con una matassa di 10 chili di cavi di rame. I due avevano appena finito di bruciare la guaina di gran parte dei cavi per rendere più complesse le operazioni di individuazione del proprietario. Le indagini consentiranno di risalire alla loro provenienza e, in caso di esito positivo, denunciare i due per ricettazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Merlino, sventato maxi-furto di rame da 400 chili: ladri sorpresi nel cortile della Prysmian Nella notte tra lunedì e martedì, a Merlino, un tentativo di furto di 400 chili di rame viene sventato sul nascere. Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a Librino Due uomini sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare rame in via Garibaldi a Librino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Smontano 30 chili di rame nel parco eolico: beccati e in arresto. Sfuma colpo nel distributore; Folgorato in una cabina elettrica a Porta di Roma: ipotesi furto di rame; Nuovo furto di rame in provincia di Brescia. Due denunciati; Riecco i ladri di oro rosso: impennata di furti di rame dai cantieri ai cimiteri. Razzia di cavi in rame in azienda a Crotta d'Adda, malviventi fermati prima della fugaCon il favore delle tenebre si sono introdotti in un’azienda di Crotta d’Adda, e hanno fatto razzia di cavi in rame. Ma non hanno fatto i conti con il servizio di vigilanza, che è riuscito a bloccarli ... cremonaoggi.it Roma, muore folgorato durante il furto di rame in una cabina elettrica: il corpo abbandonato dai compliciIl suo corpo era piegato, completamente carbonizzato e già in stato di decomposizione: macabra scoperta ieri alle porte di Pomezia dove alcuni tecnici, intervenuti in una cabina ... ilmattino.it Furto di rame alla scuola Aosta appena restaurata, le aule ora sono senza riscaldamento. facebook Tenta furto di rame, muore folgorato vicino Roma. Il corpo trovato a Pomezia nell'area dell'ex Consorzio agrario #ANSA x.com