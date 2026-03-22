Oggi e domani circa 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per votare sulla riforma della giustizia. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15. Si tratta di un’elezione che coinvolge direttamente la modifica del sistema giudiziario italiano attraverso un semplice voto.

E adesso tocca a noi. Oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, circa 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per pronunciarsi sulla riforma della giustizia. Un referendum confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, per convalidare o meno la legge già approvata dal Parlamento che modifica alcuni aspetti dell’ordinamento della magistratura. Una delle caratteristiche principali di questo tipo di consultazione è l’assenza del quorum. A differenza di quanto avviene per i referendum abrogativi, il risultato sarà valido a prescindere dal numero degli elettori. Vincerà, tra il Sì o il No, chi ottiene anche un solo voto in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per cambiare la giustizia basta solo un voto in più

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