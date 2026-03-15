Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in semifinale a Indian Wells, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 23 minuti di partita. Con questa vittoria, l’italiano, alla sua prima finale nel torneo, si prepara ad affrontare il suo prossimo avversario. La finale segna un momento importante per la carriera di Sinner, che si appresta a disputare la prima finale in questo evento.

Prima finale della carriera per Jannik Sinner a Indian Wells. L’azzurro n. 2 del mondo ha superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e 23 minuti di gioco. L’altra semifinale, che si disputa a seguire, vede la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. La finale del torneo in California è in programma per le 15 di domenica 15 marzo, le 23 in Italia. La guerra in Iran travolge anche la Formula 1, verso l’addio ai Gp in Arabia Saudita e Bahrein. Rinvio o cancellazione: cosa può succedere Dagli spalti provoca Sinner, Jannik mai visto così furioso. La reazione a Indian Wells: cosa gli ha... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sinner quando gioca? Sfiderà Zverev in semifinale a Indian Wells: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e se la vedrà col tedesco Alexander Zverev.

Indian Wells, per Sinner la sfida più dura: affronta Zverev per andare in finale | Quando gioca e dove vederla in tv e streamingServivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells.

Una selezione di notizie su Indian Wells

Temi più discussi: Sinner liquida Zverev e vola in finale a Indian Wells. Quando si gioca e chi sfiderà; A che ora gioca Sinner contro Zverev il 14 marzo a Indian Wells 2026. Dove vederlo in tv; Indian Wells, Sinner liquida Tien in due set per 6-1, 6-2 e va in semifinale ? Indian Wells Tennis Garden Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavio-cobolli-carlos-al; Prima finale nel Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner: sconfitto anche Zverev.

Sinner, quando gioca la finale a Indian Wells? Orario, dove vederla (in chiaro) in tv e l'avversarioCi aveva abituato troppo bene e ogni sconfitta era una notizia. Oggi Sinner è in crescita e l'azzurro, dopo aver liquidato in due set ... msn.com

Sinner è una furia: liquida Zverev in due set e vola in finale a Indian WellsL’azzurro, numero 2 del mondo, mette in campo una prestazione solida e batte nettamente il tedesco, numero 4 della classifica Atp. Per il titolo sfiderà uno tra Alcaraz e Medvedv ... altoadige.it

Tennis, Sinner in finale ad Indian Wells Per la prima volta in carriera Jannik #Sinner raggiunge la finale ad Indian Wells. Il tennista altoatesino sconfigge, in semifinale, Sascha #Zverev in due parziali 6-2/6-4. x.com

A Indian Wells https://mdst.it/3P8TJ7s #SportMediaset - facebook.com facebook