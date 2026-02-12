Sugli spalti anche la famosa | è la prima Olimpiade per il figlio Chi è Tiziano

Le tribune innevate di Milano Cortina 2026 sono piene di emozioni. Tiziano, il papà, guarda con orgoglio il suo primo evento olimpico. Il figlio di Tiziano partecipa per la prima volta ai Giochi e anche sugli spalti c’è chi si commuove. La neve e l’atmosfera di festa rendono tutto più speciale.

Le tribune innevate di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono trasformate, in queste ore, in un palcoscenico di emozioni familiari. Tra bandiere che sventolano e applausi carichi di attesa, una presenza elegante e sorridente non è passata inosservata. Non si trattava di un ritorno sulle passerelle, né di un’apparizione televisiva come quelle che l’avevano resa celebre in Italia tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Questa volta, al centro di tutto, c’era un debutto sportivo che profuma di sogno olimpico. Sulle piste del SuperG, tra curve tecniche e velocità elevate, ha fatto il suo ingresso ufficiale Tiziano Gravier.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

