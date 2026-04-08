Dopo l’allenamento mattutino, il tennista ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi, firmando autografi a un ritmo di quasi uno al secondo. I giovani supporter presenti a Montecarlo sono rimasti entusiasti dell’atteggiamento disponibile del giocatore, che si è fermato più volte per accontentare le richieste. La scena si è svolta in modo rapido, con il tennista che ha distribuito autografi a un ritmo sostenuto, lasciando un ricordo positivo tra i presenti.

Jannik Sinner fa impazzire i piccoli fan di Montecarlo: dopo l'allenamento di questa mattina, il numero 2 del mondo ha firmato una marea di autografi in pochissimi secondi. Guarda il video (credits CALABRÒ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner è una macchina anche con i tifosi: firma quasi un autografo al secondo!

Ora puoi allenarti con Sinner, ma ti costa quanto una macchina usataAllenarsi con Jannik Sinner è diventata una possibilità reale, ma non accessibile a tutti.

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Temi più discussi: Vincendo a Miami e conquistando il Sunshine Double, Jannik Sinner ha dimostrato di essere il tennista più continuo e spietato della nostra epoca; La storia dei Carota boys, da sei a 200mila fan: Prima vendevamo pane e carne, ora seguiamo Sinner in tutto il mondo e abbiamo un gruppo WhatsApp con lui; Kimi Antonelli: Non sono Sinner, lui ha già vinto molto. Ma mi godo il momento; Sinner è inarrestabile: batte Lehecka in finale e trionfa a Miami. È Sunshine Double sotto la pioggia americana.

Alcaraz, Sinner, Djokovic: e chi non è una macchina? Berrettini rivendica il diritto alla fragilitàDjokovic è la longevità portata all’estremo. Alcaraz e Sinner sembrano fatti per dominare il futuro. Ma proprio per questo, le fragilità di Berrettini sono necessarie. Per ricordarci che il tennis non ... ilmattino.it

Alcaraz, Sinner, Djokovic: e chi non è una macchina? Berrettini rivendica il diritto alla fragilitàIl tennis non è uno sport: è una prova di resistenza. Il tennis non è solo uno sport. È una condizione esistenziale. Non esiste un calendario che ti protegga, non esiste una panchina su cui sederti ... ilmattino.it

Nel 2026 non si sono ancora affrontati e, anche per questo motivo, la loro sfida è tra le più attese. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i dominatori del tennis mondiale tanto da dividersi, quasi equamente, titoli e punti ranking. - facebook.com facebook

“Cambiocampo”, il nuovo libro di Altrecose, racconta la nuova epoca del tennis dominata da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner x.com