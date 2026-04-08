Sinner è una macchina anche con i tifosi | firma quasi un autografo al secondo!

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’allenamento mattutino, il tennista ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi, firmando autografi a un ritmo di quasi uno al secondo. I giovani supporter presenti a Montecarlo sono rimasti entusiasti dell’atteggiamento disponibile del giocatore, che si è fermato più volte per accontentare le richieste. La scena si è svolta in modo rapido, con il tennista che ha distribuito autografi a un ritmo sostenuto, lasciando un ricordo positivo tra i presenti.

Jannik Sinner fa impazzire i piccoli fan di Montecarlo: dopo l'allenamento di questa mattina, il numero 2 del mondo ha firmato una marea di autografi in pochissimi secondi. Guarda il video (credits CALABRÒ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner è una macchina anche con i tifosi: firma quasi un autografo al secondo!

Ora puoi allenarti con Sinner, ma ti costa quanto una macchina usataAllenarsi con Jannik Sinner è diventata una possibilità reale, ma non accessibile a tutti.

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Temi più discussi: Vincendo a Miami e conquistando il Sunshine Double, Jannik Sinner ha dimostrato di essere il tennista più continuo e spietato della nostra epoca; La storia dei Carota boys, da sei a 200mila fan: Prima vendevamo pane e carne, ora seguiamo Sinner in tutto il mondo e abbiamo un gruppo WhatsApp con lui; Kimi Antonelli: Non sono Sinner, lui ha già vinto molto. Ma mi godo il momento; Sinner è inarrestabile: batte Lehecka in finale e trionfa a Miami. È Sunshine Double sotto la pioggia americana.

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