Referendum al voto quasi in 100mila | la macchina organizzativa è in moto

IL 22 E 23 MARZO. Si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 in 111 seggi. Sono 858 i neodiciottenni alle urne per la prima volta. A Loreto si cambia una sede. Chissà se domenica 22 e lunedì 23 marzo, in occasione del referendum costituzionale, qualche ultracentenario (in città ce ne sono 70) incrocerà ai seggi qualche neodiciottenne (in tutto 858) che per la prima volta andrà a votare. La data si avvicina e il Comune già da un mese ha acceso i motori della macchina elettorale mettendo in campo una squadra di 120 persone, per consentire ai 97.437 potenziali elettori di esprimersi sulla riforma della giustizia con la revisione della Carta costituzionale. Si voterà dunque domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Referendum giustizia, ogni voto contaIl referendum in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 chiede di confermare o rifiutare la cosiddetta riforma Nordio, dal nome del ministro della Giustizia, cioè la legge del 30 ottobre 2025 ... cittanuova.it

