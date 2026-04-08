Jannik Sinner si prepara a scendere in campo domani al Rolex Montecarlo Masters 2026 per gli ottavi di finale del singolare. Tuttavia, l’organizzazione del torneo ha programmato due incontri nello stesso giorno, rischiando di creare un conflitto con le partite di doppio. La situazione potrebbe portare a una sfida tra la sua partecipazione alle due gare, senza ancora una decisione ufficiale sulla sequenza degli incontri.

Jannik Sinner è atteso domani al Rolex Montecarlo Masters 2026 per gli ottavi di finale del singolare, ma l’organizzazione del torneo sta creando un potenziale corto circuito con il tabellone di specialità. L’azzurro rischia di trovarsi a gestire due match ufficiali nella stessa giornata, un impegno fisico notevole su terra rossa. Il numero 2 del mondo affronterà domani un avversario ancora da definire, dato che dovrà attendere l’esito del match tra Tomas Machac e Francisco Cerundolo. Questa programmazione appare standard per un torneo 1000 che si svolge nell’arco di una settimana, ma il problema sorge quando si guarda alla specialità del doppio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a rischio: doppio match in un giorno a Montecarlo

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