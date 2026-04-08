Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale sia nel torneo singolare che in quello di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. In doppio, gioca insieme al belga Zizou Bergs e ha vinto il suo primo match domenica, mentre in singolare ha superato il primo turno ieri. Dopo aver riposato lunedì, non scenderà in campo oggi, creando una sovrapposizione tra le due competizioni.

Jannik Sinner è agli ottavi di finale sia in singolare che in doppio, dove fa coppia con il belga Zizou Bergs, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto all’esordio in doppio domenica, ha riposato lunedì, ha vinto all’esordio in singolare ieri e non scenderà in campo quest’oggi. L’azzurro, però, da domani fino a quando continuerà a vincere, giocherà due match al giorno: giovedì infatti sono previsti tutti gli ottavi di singolare e gli ultimi quattro del doppio, poi venerdì sarà la volta dei quarti di finale in entrambi i tabelloni. Sabato sono previste le semifinali sia in doppio che in singolare, così come domenica sarà il giorno della finale in entrambi i tabelloni: a meno di ritiri, dunque, Sinner nel Principato sarà chiamato ad un doppio impegno quotidiano sin dagli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Due partite in un giorno per Sinner a Montecarlo? Il doppio crea la questione sovrapposizione

Sinner, e ora che succede con il doppio? Sovrapposizione con il singolare o assenza del giorno di riposo: le ipotesiJannik Sinner, com’è noto, ha ieri superato il primo turno nel torneo di doppio a Montecarlo, giocato in coppia con Zizou Bergs.

Sinner, esordio ok a Montecarlo: in doppio con Bergs batte Ruud e Machac in due setJannik Sinner torna sulla terra battuta esordiendo con una vittoria a Montecarlo in doppio con Zizou Bergs.

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