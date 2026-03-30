A poche settimane dall'inizio del torneo di Montecarlo, il primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione, si conoscono già alcuni dettagli sul doppio di Sinner. Il giocatore italiano ha affrontato di recente un match molto combattuto contro un avversario italiano, in vista della competizione che si terrà tra il 5 e il 12 aprile. La composizione del suo team per le partite di doppio non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Jannik Sinner avrà un avvicinamento molto particolare al prossimo torneo di Montecarlo. Il primo Masters1000 sulla terra rossa prenderà il via dalla domenica di Pasqua (5 aprile) e si svilupperà nella settimana, con atto conclusivo il 12 aprile. Un evento compresso, rispetto all’evoluzione dei 1000, sempre più affini agli Slam da questo punto di vista per durata e gestione del turno di riposo. Sinner, reduce dalla conquista straordinaria del Sunshine Double, non avrà molto tempo per adattarsi alla terra e per questo la presenza nel tabellone di doppio potrebbe aiutarlo a trovare maggior confidenza col mattone tritato. E’ un po’ così che si giustifica la sua presenza nel main draw del Principato, non solo in singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sarà il compagno di doppio di Sinner a Montecarlo? Protagonista di un match epico con Cobolli

Articoli correlati

Leggi anche: Perché Andrea Vavassori non gioca con Bolelli a Indian Wells e chi sarà il suo compagno di doppio

Leggi anche: Il piano di Jannik Sinner verso Montecarlo. “Sennò uno non si ferma mai…”. E c’è l’ipotesi doppio!

Una selezione di notizie su Chi sarà il compagno di doppio di...

Temi più discussi: Vanessa Scalera, tutto sulla protagonista di Imma Tataranni: età, dove vive, marito e figli; Torneo delle Regioni - Under 15: un Lazio straordinario abbatte Bolzano; Da Volpiano ad Affari Tuoi, Sara è la nuova protagonista piemontese; Paletti arriva 54° a Sanremo. Armin Caselli al Gp dell’Istria.

Ditonellapiaga, chi è il compagno/ Riserbo totale. Una presenza costante e discreta: Non è gelosoLa cantante Ditonellapiaga parteciperà a Verissimo dopo Sanremo. C'è un grande alone di mistero sul suo fidanzato, una persona fondamentale nella sua vita Ditonellapiaga è stata tra le protagoniste ... ilsussidiario.net

Cristina D’Avena, chi è il compagno Massimo Palma / Un rapporto duraturo ed il rimpianto per i figliMassimo Palma è il compagno storico della showgirl e cantante Cristina D'Avena. La coppia è molto unita e negli anni è sempre stata riservata Massimo Palma è lo storico compagno dell’artista Cristina ... ilsussidiario.net

Chiacchierando con Screen Rant, la protagonista della saga di #AuguriPerLaTuaMorte, #JessicaRothe, ha spiegato che il regista e sceneggiatore Christopher Landon ha già pronto il terzo atto da tempo. Ora si tratta di trovare il momento giusto per girarlo. - facebook.com facebook

Super podio di #Leclerc. Charles è stato un incredibile protagonista della gara di Suzuka con due grandi sorpassi all'esterno su Hamilton e Russell, nei confronti del quale si è difeso magnificamente fino alla fine. Talento e attributi. Grazie Charles. #F1 #Japan x.com