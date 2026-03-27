Si sente male davanti ai genitori poi la tragedia | era appena nato dolore infinito

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio a Diamante, sulla Riviera dei Cedri, dove un neonato di dieci giorni ha accusato un improvviso malore davanti ai genitori. Nonostante i tentativi di soccorso, il bambino è deceduto per arresto cardiaco. La vicenda ha suscitato grande dolore tra la comunità locale e le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto.

Una nuova tragedia colpisce la Riviera dei Cedri. Un neonato di appena dieci giorni è morto nel pomeriggio di oggi a Diamante, a seguito di un improvviso malore culminato in un arresto cardiaco. Il dramma si è consumato intorno alle ore 14, quando il piccolo ha accusato un peggioramento improvviso delle condizioni di salute, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato tutte le manovre previste dal protocollo salvavita, nel tentativo disperato di rianimare il neonato. Nonostante i soccorsi rapidi e prolungati, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere, lasciando sgomenti familiari e operatori intervenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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