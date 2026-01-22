Giovani e terzo settore torna il bando di Giovanisì Siete Presente

Il bando Giovanisì Siete Presente ritorna per sostenere l’impegno dei giovani nel terzo settore toscano. L’obiettivo è favorire l’associazionismo giovanile, promuovendo progetti che rafforzino il ruolo dei giovani nella comunità. Attraverso questo programma, si intende contribuire allo sviluppo di iniziative che favoriscano l’inclusione e la partecipazione attiva, consolidando il legame tra giovani e territorio.

FIRENZE – . Promuovere e qualificare il protagonismo giovanile nell’associazionismo toscano rappresenta un investimento strategico per il futuro del terzo settore. Valorizzare le nuove generazioni significa favorire il ricambio generazionale, rafforzare il radicamento territoriale e alimentare un dialogo costruttivo tra le diverse età della vita. In quest’ottica nasce la quinta edizione del bando Siete Presente – Giovani e associazionismo. Il bando è realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e dalle undici Fondazioni bancarie toscane: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

