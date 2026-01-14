Tolleranza zero sui coltelli espulsioni più facili stretta sulle ong in mare | cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo

Il governo sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza che prevede misure come la tolleranza zero sui coltelli, l’introduzione di zone rosse, fondi aggiuntivi per la sorveglianza delle stazioni e procedure di espulsione più snelle. Queste iniziative mirano a rafforzare il controllo sul territorio e a migliorare la sicurezza pubblica, con un’attenzione particolare alla gestione delle emergenze e alla tutela dei cittadini.

Stretta sui coltelli, nuovi fondi per la sorveglianza delle stazioni, zone rosse istituite dai prefetti ed espulsioni più facili. Sono queste le principali novità contenute nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza su cui lavora il governo. Il testo, visionato dall' Adnkronos, contiene circa sessanta articoli e prevede misure più severe su porto di armi e coltelli, manifestazioni pubbliche, e sicurezza urbana. Potrebbe trattarsi delle cosiddette «misure anti-maranza» menzionate dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno. Coltelli sotto stretta sorveglianza. Tra le principali novità, c'è l'introduzione del divieto di porto di particolari strumenti atti a offendere.

Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo - La bozza del provvedimento, visionata dall'Adnkronos, contiene una sessantina di articoli.

Pronto il pacchetto sicurezza, tolleranza zero sui coltelli - Fino a 5 anni di carcere per chi non si ferma all'alt delle forze di polizia.

