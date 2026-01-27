Giorno della Memoria Mattarella | Nella Repubblica non c’è posto per l’odio razziale

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione contro ogni forma di odio. Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza di un’azione rigorosa da parte delle autorità europee per contrastare il razzismo e l’antisemitismo, fenomeni che purtroppo continuano a manifestarsi. È un’occasione per promuovere tolleranza e rispetto, rafforzando il nostro impegno contro ogni discriminazione.

Il «riproporsi e diffondersi» di "manifestazioni di razzismo e antisemitismo» richiede «un'azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea». Nel giorno della Memoria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non usa mezzi termini per stigmatizzare l'orrore della Shoah, «buio della ragione» che supera il suo tempo e i suoi confini. "Nella Repubblica non c'è posto per l'odio razziale" «Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale», avverte il capo dello Stato, ricordando come gli ebrei in Italia furono «traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo».

