Dopo la scuola, molti giovani si sentono ancora senza un’occupazione certa. Per rispondere a questa esigenza, Confindustria invita i ragazzi a frequentare corsi di alta specializzazione. L’obiettivo è formare figure più qualificate, con competenze pratiche e teoriche, da inserire subito nel mondo del lavoro. Il presidente Cecchini sottolinea che questa strada può aiutare a colmare la carenza di personale specializzato nelle aziende italiane. Ora si cerca di convincere i giovani a investire qualche anno in più per migliorare le loro chance di trovare un lavoro stabile.

La cronica carenza di personale specializzato all’interno delle aziende ha portato il presidente di Confindustria Massimo Cecchini a lanciare una sorta di appello ai giovani a frequentare i corsi di alta specializzazione post diploma: nella sostanza un paio di anni, terminate le superiori, strutturati tra lezioni pratiche e quindi anche dentro le fabbriche e teoriche. E si fa anche un elenco delle scuole di alta specializzazioni ed anche i vari campi di studio: l’ Its di Fabriano tiene corsi anche a Pesaro; stessa cosa per quello di Recanati che oltre al capoluogo ha una sede anche a Fano; quindi l’Its di Fano che ha corsi anche a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovare lavoro dopo la scuola?: "Con i corsi d’alta specializzazione"

Approfondimenti su Confindustria Lavoro

Durante l’audizione del 20 gennaio, l’Avvocato Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, ha evidenziato un problema riguardante gli studenti con disabilità e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

La famiglia del bosco e l’USR stanno lavorando per trovare un’istituzione scolastica che possa accogliere urgentemente i figli ospitati in una casa famiglia a Vasto, Chieti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Confindustria Lavoro

Argomenti discussi: La laurea non basta più, il boom dei master a Torino. I numeri, i costi, chi li frequenta, i nuovi corsi (e quelli che servono davvero per trovare lavoro); Trovare lavoro dopo la scuola?: Con i corsi d’alta specializzazione; Fare networking è il modo migliore per trovare lavoro; Supporto per la formazione e il lavoro: la guida completa.

Trovare il lavoro dopo il diploma. Eccelle l’Olivetti CallegariÈ l’istituto professionale Olivetti Callegari la scuola che, a livello provinciale, garantisce ai suoi studenti maggiori possibilità di trovare lavoro. Lo stabilisce, nella sua nuova edizione appena ... ilrestodelcarlino.it

Trovare lavoro oggi è molto più facile per i laureati, soprattutto se c’entra il digitaleIl Rapporto AlmaLaurea 2025 conferma un trend chiaro: in Italia trovare lavoro dopo la laurea oggi è più facile rispetto agli ultimi dieci anni, ma le distanze tra discipline restano profonde. pmi.it

Il CV è il primo passo per trovare lavoro. Se è poco chiaro, con errori o non adatto alla posizione, spesso non viene nemmeno letto. Con #Jobclinic puoi rivedere e migliorare il tuo CV con il supporto di operatori esperti. Il servizio è gratuito e pensato anch facebook