Chianti e Valdarno un patto per il lavoro | corsi gratuiti per chi non studia e non lavora

Otto comuni del Chianti e del Valdarno uniscono le forze per creare nuove opportunità di lavoro. Hanno deciso di offrire corsi gratuiti rivolti a chi non studia e non lavora, sperando di aiutare le persone in cerca di un’occupazione. L’obiettivo è dare una spinta concreta al mercato del lavoro locale e favorire l’inserimento di chi fatica a trovare un’occupazione stabile. La proposta nasce dalla volontà di collaborare e rispondere alle esigenze di una regione che cerca di recuperare terreno.

FIRENZE – Otto amministrazioni comunali fanno squadra per dare una scossa al mercato del lavoro locale. L’obiettivo è chiaro: recuperare chi è rimasto indietro. I Comuni del Chianti fiorentino e del Valdarno hanno lanciato Talent Reloaded – Alla scoperta dei propri talenti!. Si tratta di un maxi-piano formativo destinato a 250 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Il target è specifico. Il progetto si rivolge ai cosiddetti NEET, ovvero giovani disoccupati o inattivi, che al momento non studiano né lavorano. Per loro sono pronti 24 corsi di formazione gratuiti che spaziano in settori diversissimi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

