Nelle ultime settimane sono stati rafforzati i controlli nei parchi pubblici, coinvolgendo sia agenti della polizia locale che volontari Ranger. È prevista anche una semplificazione delle procedure per l’accesso alle telecamere di videosorveglianza comunale da parte dei carabinieri, con l’obiettivo di agevolare le indagini e accelerare i tempi di intervento.

Intensificato il presidio dei parchi, oltre che con gli agenti della Locale anche con l’ausilio dei volontari Ranger, e in vista una semplificazione per l’accesso dei carabinieri alle immagini di videosorveglianza del Comune in modo che le indagini possano viaggiare molto più velocemente. Queste le novità in merito alla sicurezza, a San Lazzaro, emerse durante il partecipato incontro pubblico ’Adolescenti e sicurezza’ che si è svolto in Sala di Città. L’incontro si è svolto in un clima sereno, costruttivo e collaborativo, offrendo uno spazio concreto di ascolto e confronto. Durante la serata sono emerse esigenze, criticità e proposte, affrontate insieme con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni condivise e rafforzare il senso di corresponsabilità tra istituzioni, famiglie e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e sicurezza, arriva la stretta: "Più controlli e videosorveglianza"

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