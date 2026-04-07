Fuorigrotta diventa zona rossa | la decisione della Prefettura di Napoli

La Prefettura di Napoli ha annunciato che Fuorigrotta sarà trasformata in zona rossa a partire da oggi, seguendo una decisione presa durante la riunione del Comitato ordine pubblico. La misura è stata adottata con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nell’area. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui tempi di applicazione o le modalità operative.

Fuorigrotta diventerà zona rossa per la sicurezza. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli dopo la riunione del Comitato ordine pubblico di oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it A Giugliano arriva la “zona rossa”: la decisione in prefetturaSicurezza in provincia di NAPOLI: arriva la zona rossa anche in centro a Giugliano in Campania. Sicurezza a Napoli, arriva la zona rossa anche a Chiaia: la decisione del prefettoIl provvedimento è arrivato a seguito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Napoli, Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della PrefetturaFuorigrotta diventerà zona rossa per la sicurezza. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli dopo la riunione del Comitato ordine pubblico di oggi ... fanpage.it Napoli, il quartiere Chiaia diventa zona rossa: la decisione del comitato per l'ordine e la sicurezzaDue «zone rosse» sono state istituite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuto nel pomeriggio di oggi. La ... ilmattino.it