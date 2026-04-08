Sicurezza a Cassino escalation di fatti criminali e scontro politico

Negli ultimi mesi a Cassino si sono verificati diversi episodi criminali che hanno coinvolto spaccio di droga, aggressioni e furti, suscitando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine. La situazione ha portato anche a confronti tra esponenti politici, con alcune dichiarazioni pubbliche che hanno evidenziato tensioni sulla gestione della sicurezza. La discussione si è intensificata nelle assemblee pubbliche e attraverso comunicati ufficiali.

Negli ultimi mesi il tema della sicurezza a Cassino è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, alla luce di una serie di episodi che hanno alimentato preoccupazione tra cittadini e istituzioni.Gli atti incendiari A segnare il clima è stata una sequenza di attentati incendiari che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Terrore a Castione: aggressione e scontro politico sulla sicurezzaLunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, un diverbio all’interno di un locale a Castione della Presolana è degenerato in una violenta... Decreto sicurezza, scontro politico dopo il varo: bufera sulle parole di NordioIl governo ha approvato il nuovo decreto sicurezza, un testo anticipato e discusso a lungo nei giorni precedenti alla sua adozione ufficiale.