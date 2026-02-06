Dopo l’annuncio del governo, il nuovo decreto sicurezza scatena ancora polemiche. Le parole di Nordio vengono contestate e il dibattito si infiamma. La politica si divide, con molte voci che criticano il provvedimento appena approvato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un provvedimento annunciato che accende il dibattito. Il governo ha approvato il nuovo decreto sicurezza, un testo anticipato e discusso a lungo nei giorni precedenti alla sua adozione ufficiale. Se i contenuti del provvedimento erano già noti e oggetto di confronto politico, a scatenare le reazioni più dure non sono state tanto le norme in sé, quanto le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Durante la presentazione del decreto, il ministro ha richiamato il periodo del terrorismo degli anni Settanta, evocando il rischio che si possano ripetere pagine drammatiche della storia italiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Decreto sicurezza, scontro politico dopo il varo: bufera sulle parole di Nordio

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento; Nuovo decreto 'sicurezza': scudo penale per gli agenti al centro dello scontro politico; Piantedosi: 'Chi sfila con i delinquenti offre impunità'. Il pacchetto sicurezza slitta di 24 ore.

Decreto Sicurezza, incontro riservato al Quirinale tra Mattarella e MantovanoIl decreto sicurezza entra in una fase decisiva. Nella giornata di oggi è in programma al Quirinale un incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio ... thesocialpost.it

Decreto sicurezza, le opposizioni: Un pacchetto che limita le libertà personali, solo repressione e propagandaIl governo ha approvato il decreto Sicurezza con misure immediate su ordine pubblico, migranti e tutele alle forze dell'ordine, dopo le modifiche richieste ... fanpage.it

Tutte le misure del decreto Sicurezza: fermo preventivo di 12 ore e niente coltelli ai minorenni x.com

"Il decreto sicurezza era in canna da prima di Torino. Era tutto previsto. Violenze comprese" L'editoriale di Corrado Formigli facebook