Terrore a Castione | aggressione e scontro politico sulla sicurezza

Lunedì 6 aprile, durante la festa di Pasquetta, a Castione della Presolana si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto più persone. Un litigio in un locale tra alcuni individui ha portato a un’aggressione nei confronti di una giovane donna, che si è conclusa con l’irruzione nell’abitazione dell’ex compagna. La situazione ha acceso un dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla gestione di questi episodi nel territorio.

Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, un diverbio all’interno di un locale a Castione della Presolana è degenerato in una violenta aggressione verso una giovane donna, culminata poi con l’irruzione forzata nell’abitazione dell’ex compagna. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo le ore 19:00 in un esercizio situato nelle immediate vicinanze del municipio. Il primo scontro è avvenuto nel bar, dove un uomo ha colpito la ragazza. La situazione è stata gestita inizialmente dai presenti, i quali sono intervenuti per proteggere la vittima, riuscendo a respingere l’aggressore dopo una colluttazione che lo ha costretto ad allontanarsi dal locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Castione: aggressione e scontro politico sulla sicurezza Aggressione in un bar a Castione, lite degenera in violenza. La minoranza: “Crescente senso di insicurezza”Una discussione degenerata in violenza e sfociata poi in un’aggressione domestica. Alessandria: aggressione innesca scontro su sicurezza e promesse mancateLa città di Alessandria si trova al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza urbana, scaturito da una recente aggressione violenta contro una...