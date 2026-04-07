Sicilia Padel Tour Mara Santangelo è il volto dell’edizione 2026 | tappa anche ad Agrigento

Il Sicilia Padel Tour del 2026 avrà come protagonista Mara Santangelo, che rappresenterà il volto della manifestazione. Il circuito, dedicato agli appassionati di padel, si svolgerà lungo tutto il territorio dell’isola, con nove tappe distribuite in diverse località e un master conclusivo. Tra le località che ospiteranno l’evento, anche Agrigento, pronta ad accogliere i partecipanti e gli appassionati del torneo.

Sarà Mara Santangelo il volto del Sicilia Padel Tour, il circuito amatoriale che attraverserà tutta l’isola con nove tappe e un master finale. L’ex campionessa azzurra, rientrata in Italia da Dubai pochi giorni prima dei recenti attacchi, porterà nel tour la propria esperienza maturata tra i campi più prestigiosi del tennis mondiale. Una carriera di altissimo livello culminata con la vittoria del Roland Garros in doppio nel 2007 – prima italiana a riuscirci – e con il trionfo in Fed Cup nel 2006, oltre ai piazzamenti tra le migliori al mondo sia in singolare che in doppio. Oggi è apprezzata commentatrice per realtà come Sky Italia, SuperTennis e Radio Sportiva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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