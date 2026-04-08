Comuni siciliani dalla Regione 115 milioni per investimenti | approvato il riparto 2026

Da messinatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha approvato il riparto di 115 milioni di euro destinati ai Comuni dell'isola per il 2026. Il decreto, firmato dal presidente della Regione, è stato adottato con l’obiettivo di finanziare interventi negli enti locali. Il provvedimento è stato firmato dal presidente, che ricopre anche temporaneamente il ruolo di assessore alle Autonomie locali. Questa decisione riguarda i fondi assegnati ai Comuni siciliani per l’anno prossimo.

Via libera al piano di riparto dei 115 milioni di euro destinati ai Comuni siciliani per il 2026. Il provvedimento è stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre ad interim anche l’incarico di assessore alle Autonomie locali.Le somme fanno parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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