Comuni siciliani dalla Regione 115 milioni per investimenti | approvato il riparto 2026

La Regione Siciliana ha approvato il riparto di 115 milioni di euro destinati ai Comuni dell'isola per il 2026. Il decreto, firmato dal presidente della Regione, è stato adottato con l’obiettivo di finanziare interventi negli enti locali. Il provvedimento è stato firmato dal presidente, che ricopre anche temporaneamente il ruolo di assessore alle Autonomie locali. Questa decisione riguarda i fondi assegnati ai Comuni siciliani per l’anno prossimo.

Via libera al piano di riparto dei 115 milioni di euro destinati ai Comuni siciliani per il 2026. Il provvedimento è stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre ad interim anche l’incarico di assessore alle Autonomie locali.Le somme fanno parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Dalla Regione 115 milioni per i Comuni siciliani: disponibili fondi per mutui e opere pubblicheÈ stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il... Spiagge più pulite e attrezzate, dalla Regione 8,8 milioni per i litorali sicilianiSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Temi più discussi: Vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere, 800 mila euro ai Comuni; Pioggia di fondi dalla Regione, 217 milioni ai Comuni: ecco chi incassa di più nel 2026; Sicilia: dalla Regione oltre 289 milioni da trasferire ai Comuni per il 2026; Fondi ai Comuni siciliani per la vigilanza delle spiagge. Duecentoventitrè milioni per comuni, Liberi Consorzi e Città Metropolitane, ecco le risorseArrivano risorse per Comuni, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Sicilia. È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad inter ... blogsicilia.it Enti locali, oltre 289 milioni dalla Regione per i ComuniStabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026 ... msn.com STAGIONE BALNEARE 2026. SI RIPARTE. Regione Siciliana. Stanziati 800mila euro ai Comuni per vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere La Regione Siciliana quest’anno stanzia 800mila euro da distribuire ai Comuni siciliani per assicurare il servizio - facebook.com facebook Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @AnciSicilia x.com