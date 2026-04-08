Siccità in Valcamonica | rubinetti chiusi e multe per l’acqua

A partire dall’8 aprile 2026, i comuni di Breno e Piancogno nella Valcamonica hanno adottato restrizioni severe sull’uso dell’acqua potabile a causa di un calo delle riserve idriche. In alcune zone, i rubinetti sono stati chiusi e sono state previste multe per chi viola le disposizioni. La scarsità di acqua ha portato a interventi immediati per limitare il consumo e garantire le riserve residue.

Il comune di Breno e quello di Piancogno hanno imposto restrizioni drastiche all’uso dell’acqua potabile a causa del calo delle riserve idriche, con rubinetti chiusi in diverse zone della Valcamonica tra l’8 aprile 2026 e i giorni precedenti. L’emergenza ha colpito duramente Breno, dove le autorità hanno diffuso un avviso chiedendo ai cittadini di limitare il consumo idrico esclusivamente alle necessità domestiche fondamentali. Questo provvedimento è scattato dopo che le scarse piogge hanno svuotato progressivamente le vasche di accumulo locali. La situazione a Piancogno risulta ancora più severa, poiché da circa due settimane è vietato utilizzare l’acqua per qualunque scopo non legato alla cura della persona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siccità in Valcamonica: rubinetti chiusi e multe per l’acqua Crisi idrica e rischio rubinetti chiusi, la Regione convoca Aica e SiciliacqueDopo la segnalazione delle criticità nei rapporti tra i gestori, fissato un tavolo tecnico il 20 gennaio. Dopo frane e smottamenti, cede condotta adduttrice di Aqp: rubinetti chiusi a Castelluccio ValmaggiorePer consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato di Castelluccio Valmaggiore. Si parla di: Usate solo l’acqua essenziale. Rubinetti a secco . In Valcamonica e Sebino è già allarme siccitàIn Valcamonica e sul Sebino è allarme siccità. Se il lago d’Iseo segna livelli bassissimi, vicini ai minimi ... msn.com Siccità in aumento nel mondo da 121 anni, impennata dal 2018(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La siccità sta aumentando costantemente in tutto il mondo da 121 anni, con un primo balzo del 40% registrato dal 1981 e un peggioramento ulteriore dal 2018. Lo indicano i dati ... notizie.tiscali.it