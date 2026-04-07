Dopo frane e smottamenti cede condotta adduttrice di Aqp | rubinetti chiusi a Castelluccio Valmaggiore

A causa di rotture improvvise nelle condotte adduttrici, i tecnici di Acquedotto Pugliese e Molise Acque stanno lavorando per riparare le linee di distribuzione a Castelluccio Valmaggiore, sui Monti Dauni. Le operazioni di intervento sono in corso e si protrarranno per l'intera giornata. A causa della situazione, i rubinetti sono stati chiusi nel paese per garantire la sicurezza e permettere le riparazioni.

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell'abitato di Castelluccio Valmaggiore. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha disposto, per la fornitura integrativa di acqua, un’autobotte che sarà dislocata nei pressi del municipio. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lavori Aqp a Bari: rubinetti chiusi per 12 ore tra Santa Fara, Santa Caterina e zona stadioPossibili disagi in alcune zone di Bari per un’interruzione programmata dell’erogazione idrica.

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