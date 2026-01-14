Crisi idrica e rischio rubinetti chiusi la Regione convoca Aica e Siciliacque

La Regione convoca Aica e Siciliacque in seguito alle preoccupazioni sulla crisi idrica e il rischio di interruzioni della fornitura di acqua nel territorio di Agrigento. Dopo settimane di tensioni, si cerca di trovare soluzioni per garantire la continuità del servizio e affrontare le criticità emerse. La situazione richiede un intervento coordinato per preservare l’erogazione dell’acqua a cittadini e imprese.

Dopo settimane di tensioni e timori legati alla continuità del servizio idrico in provincia di Agrigento, la crisi idrica agrigentina approda ufficialmente in Regione. A seguito di una formale richiesta avanzata da Aica, la Presidenza della Regione Siciliana ha sollecitato l'attivazione di un.

