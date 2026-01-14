Crisi idrica e rischio rubinetti chiusi la Regione convoca Aica e Siciliacque

Da agrigentonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione convoca Aica e Siciliacque in seguito alle preoccupazioni sulla crisi idrica e il rischio di interruzioni della fornitura di acqua nel territorio di Agrigento. Dopo settimane di tensioni, si cerca di trovare soluzioni per garantire la continuità del servizio e affrontare le criticità emerse. La situazione richiede un intervento coordinato per preservare l’erogazione dell’acqua a cittadini e imprese.

Dopo settimane di tensioni e timori legati alla continuità del servizio idrico in provincia di Agrigento, la crisi idrica agrigentina approda ufficialmente in Regione. A seguito di una formale richiesta avanzata da Aica, la Presidenza della Regione Siciliana ha sollecitato l’attivazione di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Debiti con Siciliacque, Aica dopo la condanna: “Pagheremo quando arriveranno i fondi della Regione”

Leggi anche: Acquedotto Favara di Burgio, Aica sfida la Regione e Siciliacque: “Deve servire solo i cittadini agrigentini”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'acqua con il contagocce in Salento per la crisi idrica: «Disagi per le famiglie»; Emergenza idrica in Sardegna, metà dell’acqua si perde prima dei rubinetti; I migliori strumenti per combattere l’emergenza siccità; Interventi alla condotta rotta, rubinetti dell’acqua chiusi di notte.

crisi idrica rischio rubinettiL'acqua con il contagocce in Salento per la crisi idrica: «Disagi per le famiglie» - Durerà almeno fino al 2026 la crisi idrica che, iniziata due anni fa, stringe nella morsa i cittadini pugliesi. quotidianodipuglia.it

Crisi idrica, la Regione Puglia dichiara lo stato di emergenza - Lo ha fatto approvando il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025- rainews.it

crisi idrica rischio rubinettiCrisi idrica in Calabria, Sorical avvia lavori di portata storica per superare l’emergenza a Reggio, Palmi e Laureana di Borrello - Sorical gestore del servizio idrico integrato, è stata individuata dal Commissario Straordinario Nazionale per la scarsità idrica come soggetto attuatore di interventi urgenti previsti dal Decreto Com ... strettoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.