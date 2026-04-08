Una grande frana nel Molise si è risvegliata dopo oltre un decennio, causando disagi sulla costa adriatica. La frana, che si trova nella zona di Petacciato, ha portato alla chiusura di tratti autostradali e ferroviari, creando problemi di traffico e interruzioni nei collegamenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare la situazione e mettere in sicurezza l’area. La frana è considerata tra le più grandi d’Europa.

Caos e disagi, smarrimento e paura. Una delle frane più grandi d’Europa, quella che sovrasta il litorale molisano a Petacciato, si risveglia dopo 11 anni e manda in tilt la costa adriatica. Parte dell’ A14 viene chiusa per precauzione dopo l’alert inviato dai sensori, mentre la linea ferroviaria Pescara-Bari funziona a singhiozzo con treni cancellati e stazioni prese d’assalto da migliaia di passeggeri fermi per ore in attesa di una riprogrammazione del loro viaggio. "La situazione - spiega il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo la riunione del Comitato operativo convocata a Roma - è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si risveglia una frana, in tilt la costa adriatica. Tratti chiusi in A14 e sulla linea ferroviaria

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Chiusi tratti autostradali e circolazione ferroviaria sospesa: lunghe code e numerosi treni cancellati o deviati: gli aggiornamenti - facebook.com facebook

In #A1, per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdichiana e Incisa-Reggello e tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico. #viabiliTOS #viabiliFI x.com