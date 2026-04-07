Si risveglia frana storica in Molise chiusa A14 e linea ferroviaria

Una frana storica si è risvegliata nel Molise, portando alla chiusura della strada statale e della linea ferroviaria nelle vicinanze di Petacciato, in provincia di Campobasso. Il fronte franoso, già soggetto a monitoraggio, ha causato la sospensione dei collegamenti, creando disagi per i pendolari e le attività locali. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti, che stanno valutando le misure da adottare.

Il risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e della linea ferroviaria Bari-Pescara, interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. A far scattare la chiusura dell’autostrada, in via precauzionale, è stata l’attivazione del sistema di monitoraggio installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. Secondo l’Ansa, sull’autostrada si sarebbero formate delle fratture. Sono in corso delle ispezioni per verificarne l’entità. Nel tratto interessato, il traffico sull’autostrada risulta bloccato in entrambe le direzioni, con diverse code. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria Maltempo, si riattiva la frana di Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviariaSi è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione. Frana in Molise, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AdriaticaTreni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia... Argomenti più discussi: Si risveglia frana storica in Molise, alert lanciato dai sensori sulla A14; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria. Si risveglia frana storica in Molise, alert lanciato dai sensori sulla A14È stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la chiusura, in via precauzionale, dell'autostrada A14, n ... ansa.it Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria(ANSA) - PETACCIATO, 07 APR - Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interro ... tuttosport.com Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e la linea ferroviaria. Sono in corso sopralluoghi dei tecnici, lesioni sul manto stradale #ANSA - facebook.com facebook