Monte San Giovanni Campano 64enne si ferisce con una motosega elitrasportato al Gemelli

Un incidente domestico si è verificato ieri pomeriggio a Monte San Giovanni Campano, coinvolgendo un uomo di 64 anni che si è ferito con una motosega. L’uomo, gravemente ferito, è stato prontamente elitrasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività di manutenzione fai-da-te e l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate.

Un pomeriggio di lavoro domestico si è trasformato in un’emergenza sanitaria ieri, sabato 17 gennaio 2026. Intorno alle ore 15:30, in località via Malanome nel comune di Monte San Giovanno Campano (Frosinone), un uomo di 64 anni del posto è rimasto vittima di un serio infortunio mentre era intento a tagliare della legna nei pressi della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della locale Stazione, intervenuti prontamente sul posto per i rilievi di rito, l'uomo stava maneggiando una motosega quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'attrezzo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Violento scontro in strada, feriti e mezzi distrutti al confine tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica Leggi anche: Deve tagliare un albero con la motosega e si ferisce a una gamba Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Monte San Giovanni Campano - Mercoledì l'addio ad Andrea Belli; Trovato senza vita a Bologna, muore a 42 anni; Il Città Monte San Giovanni Campano puntella il reparto avanzato, ufficiale l'arrivo di un attaccante; Bologna, trovato morto in casa operaio ciociaro: aveva 41 anni. Si ferisce con la motosega mentre taglia la legna, ricoverato a Roma - Sessantaquattrenne trasportato con l'eliambulanza al policlinico "Gemelli" di Roma. ciociariaoggi.it

