Si è spento il giornalista Pietro Gargano

È scomparso a 83 anni il giornalista Pietro Gargano, noto per la lunga collaborazione con il quotidiano locale. Laureato in Legge, Gargano iniziò a lavorare nel giornale nel 1963, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di responsabilità, fino a diventare caporedattore centrale. La sua carriera si è svolta interamente nel settore giornalistico, contribuendo alla storia del quotidiano locale.

È morto a 83 anni Pietro Gargano, storico giornalista del “Mattino”. Laureato in Legge, iniziò a collaborare con il quotidiano dal 1963, fino a diventare caporedattore centrale.Da pensionato aveva continuato a collaborare con la sua rubria del sabato sul “Mattino”-Funerali giovedì 9 aprile, alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

È morto il giornalista Pietro Gargano, storica firma del Mattino. Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondoIl giornalista scrittore deceduto nella sua casa del centro storico, aveva 83 anni.

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Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una delle firme più prestigiose ... ilmattino.it

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