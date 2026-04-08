È morto il giornalista Pietro Gargano storica firma del Mattino Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondo

È deceduto il giornalista e scrittore Pietro Gargano, noto per aver lavorato per il quotidiano locale. Aveva 83 anni e si trovava nella sua casa nel centro storico. La sua carriera si è sviluppata in oltre sei decenni, durante i quali ha scritto molto su Napoli e oltre. I funerali si terranno domani, 9 aprile, nella città di Portici.