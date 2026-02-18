Mimmo Liguoro è morto all'età di 84 anni a Roma, causa di un problema di salute. Il noto giornalista, volto storico del Tg2 e del Tg3, aveva dedicato oltre vent’anni alla televisione pubblica. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo come caporedattore e conduttore, guidando le edizioni principali dei telegiornali tra gli anni Ottanta e i Duemila. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano la sua professionalità e il suo contributo al giornalismo italiano.

È morto oggi, a Roma, Mimmo Liguoro, aveva 84 anni. Il noto giornalista era stato, tra le altre, caporedattore e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e del Tg3 dal 1995 al 2006. L’ Ordine dei giornalisti ha scritto una nota, ripercorrendo i maggiori successi del giornalista: “Nato a Torre del Greco nel 1941, Liguoro ha curato nel tempo diversi spazi di informazione per la Rai, tra cui le rubriche di cultura e attualità Pegaso (antesignana delle trasmissioni di approfondimento giornalistico fuori dai tg), Gulliver, Tg3 Cultura e spettacolo, Tg2 Mattina. Negli anni ’80, la conduzione dell’edizione di mezza sera del Tg2, primo telegiornale collocato in orario serale, tra il Tg delle 19,45 e quello notturno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Mimmo Liguoro, volto storico del Tg2 e Tg3. Il noto giornalista si è spento all’età di 84 anni

E' morto il giornalista Mimmo Liguoro, storico volto del TG2 e del TG3Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico della Rai, è morto a Roma.

Addio a Mimmo Liguoro, storico volto del TG2 e del TG3: aveva 84 anniMimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico dei telegiornali Rai, è morto a Roma all’età di 84 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.